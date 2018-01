É barato, é bom e dá pra dois. Estamos falando de pizza? De um chalé em Maresias? Negativo: estamos falando de House of Cards, Mr. Robot, Stranger Things e quetais. Segundo o Journal of Social and Personal Relationships, dos States, assistir séries faz um bem danado pro relacionamento. Porque aí os namoradinhos passam mais tempo grudados, numa atividade de qualidade, e criam memórias conjuntas.

Lógico que assistir séries a dois é ótimo. O casal fica no sofá, embaixo de cobertas – e aí vem uma mão boba, um segura-aqui-pra-mim-enquanto-estou-com-a-mão-ocupada, um cheiro no quengo e estamos nos divertindo ainda mais. Também é barato: com vinte reais no cartão (mais dois quilos de Negresco), o casal passa o feriado inteiro de boas. Uma maratona Homeland, por exemplo, tem sessenta horas de história. Fiz as contas: dormindo quatro horas por noite, e não fazendo outra coisa, dá até para matar o assunto em um feriado curto. Basta alguém para mudar os corpos de posição de vez em quando, para não aparecerem escaras nas costas.

A televisão sempre foi a versão moderna da fogueira de acampamento; é em volta dela que todos se reúnem desde tempos imemoriais. As pinturas rupestres nada mais são que o Grey’s Anatomy da idade da pedra: alguém da tribo pintava a caverna e saía contando histórias para os Sapiens se divertirem. Só mudou a parede da gruta, agora muito mais variada – televisões, computadores, celulares, tablets, qualquer coisa que tenha tela.

Temos, portanto, uma pesquisa basicamente inútil, porque confirma o que já se sabe desde sempre: as pessoas gostam de ouvir um causo, e se juntam pra isso. Além de inútil, a pesquisa é incompleta. Ficou faltando o mais importante: séries também prejudicam o relacionamento do casal.

O prejuízo mais evidente é a falta de assunto: duas pessoas vendo série não conversam. No máximo aparece um comentário a respeito de algum acontecimento dramático ou ator pelado (se for Game of Thrones). São sessenta horas; não dá pra perder tempo puxando papo. Sabe aquele casal que fica mudo quando sai pra jantar? É a mesma coisa – só que sem pagar dez por cento pro garçom. Casais que não conversam não vão muito longe.

A curiosidade é outro risco. Porque existe um acordo tácito entre as partes – estamos vendo a série juntos. É inaceitável que um saia na frente do outro. Só que os caras lá de Hollywood sabem fazer bem feito. Sujeito acaba de ver um episódio, fica desesperado para ver o próximo. Mas a outra parte do casal está com sono. Aí o que acontece? A pessoa espera o companheiro ou companheira dormir, e comete traição: vê o episódio seguinte sozinho. Tem um andar inteiro no fórum para divórcios assim.

Última coisa: o estudo fala de memórias conjuntas. Verdade, quem assiste Breaking Bad nunca mais esquece. Mas, sinceramente, se o casal existe é para compartilhar memórias. Romance é jogo de duplas. Andar de mão dada, tomar sorvete, ouvir música, assim também se constrói memórias. Não é pra ficar plantado em frente ao Netflix o tempo todo, todos os dias. Se assistir série ajuda o relacionamento, a rotina atrapalha muito, mas muito mais.