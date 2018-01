Entram os times.

– O outro time não vai pôr uniforme?

– O uniforme da Croácia é assim mesmo, Giovanna.

– E pode ?

– Pode, ué. O que a Fifa pode falar ?

– Que quadriculado é difícil. Fica melhor quando é saia.

Começa o jogo. Primeiros toques na bola.

– Quem é este ?

– Este é o Luiz Gustavo.

– É bom ?

– Ótimo. Senão não estaria na copa.

– Ele usa bigode. Que gozado.

Corre aqui, corre acolá, gol contra.

– Ah, não acredito. Tadinho do Maurício.

– Marcelo. O nome do lateral é Marcelo.

– E agora, Brasil ?

– Agora vamos ter que virar. Como Brasil e União Soviética, em 82.

– Você sabe o resultado de 82 ! Isso que é gostar de Copa.

Pequena pausa. Silêncio de cripta.

– Quer que eu faça um bolo ?

O jogo continua.

– Quem é este ?

– Este é o Hulk.

– Ele é bom ?

– Muito bom. Deixa eu ver o jogo.

– Gente, como ele consegue jogar com uma bunda desse tamanho ?

– Sorte da mulher dele, né ?

– A mulher dele está no jogo ?

– Não sei da mulher dele.

– Mas ele é casado ?

– Deve ser, esses caras casam tudo cedo.

– Eu, se fosse a mulher dele, ia querer ir no jogo.

Assunto morre. Dez minutos depois:

– Por que a mulher dele não foi no jogo ?

– Eu não sei se ela foi no jogo.

– Nossa, se você não me levasse no jogo, eu ia ficar puta. Imagina, meu marido na seleção, e não me leva no jogo. Ah, se você não me levasse… E por que não me leva ? É pra poder depois ficar com as Hulquetes ?

– Ela deve estar no jogo.

Jogo segue. Gol do Neymar. Empate. Intervalo.

– E se eu fizesse um bolo ?

– Ah, Giovanna, sei lá.

Pequena pausa de segundos. Ela franze o cenho.

– Você não gosta do meu bolo ?

Recomeça o jogo. Quinze minutos do segundo tempo.

– Como chama a mulher do Hulk ?

– Não tenho ideia.

– Vou ver o Insta pra ver se ela está no jogo. Como ela chama ?

– Não sei. Deixa eu ver o jogo.

– Como assim, não sabe ? Achei que você gostasse de Copa.

Juiz aponta a marca de pênalti.

– Mas não foi pênalti.

– O juiz deu, então foi pênalti.

– Não, não pode. Tem que voltar o lance.

– Amore, isso aqui não é vôlei.

– Que vergonha, ganhar roubado.

Replay do lance.

– Quem é esse que sofreu o pênalti ?

– O Fred.

– Achei gato. Devia jogar na Itália. Quando a Itália joga ?

– Acho que é sábado. Vai ser em Manaus.

– Jura ? Eles vão morrer de calor.

– Azar o deles. Deixa eu ver o Neymar cobrar o pênalti.

– A italianada toda suada. Não posso perder. Quando é o jogo?

– Olha aí no Ipad.

– Você não sabe ? Achei que você gostasse da Copa.

Gol.

– Ah, tadinho do goleiro da Croácia.

– Como assim ? Azar o dele, pô.

– Mas não foi pênalti.

– Vai reclamar pra ONU.

– Grosso.

Pequena pausa silenciosa.

– Quanto tempo falta pra acabar ?

– Uns vinte minutos.

– Quero fazer xixi.

Jogo continua.

– Quem é esse ?

– O Bernard.

– Ele é bom ?

– É bom, senão não estava na Copa.

– Gente, mas ele é muito pequenininho. Quantos anos ele tem ?

– Acho que vinte.

– Eu dava doze. Onde ele joga ?

– Na Ucrânia.

– Ele é casado ?

– Não tenho ideia.

– E a mulher dele, mora com ele na Ucrânia ? Ah, se você fosse jogar na Ucrânia e não me levasse, juro, era divórcio na hora. Mas na hora. Onde já se viu ? Quer ficar sozinho com as Ucranianas, é ?

Pausa. Jogo continua. Dez minutos pra acabar.

– Vou fazer xixi.

– Espera acabar.

– Vou fazer xixi.

Ela sai pro banheiro. Volta. Cinco minutos pra acabar.

– Quer que eu faça um bolo ?

Vai pra cozinha. Grita lá de dentro.

– Laranja ou chocolate ?

Quarenta e seis do segundo tempo. Gol do Brasil. Ela corre da cozinha.

– Quem é esse ?

– Oscar.

– Casado ?

– Acabou de ter filho. A mulher ainda está na maternidade.

– Não acredito. A mulher na maternidade e ele aí, jogando bola.

O jogo acaba. Ela volta pra cozinha. Volta em um minuto com uma cumbuca.

– Então: fiz pipoca.

– Não ia ser bolo ?

– Você não gosta da minha pipoca ?