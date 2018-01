As situações se repetem e já se ouvia histórias sobre traição na época de nossas bisavós, esse tema continua atual e se repetindo em muitas relações. Mas já sabemos que traição não é somente quando um dos parceiros se envolve com outro fora do relacionamento, essa pequena palavra engloba diversas situações que proporciona muita dor e leva a dissolução de vários casamentos e namoros.

Clara, nome fictício, relatou-me o quanto ficava sentida quando o esposo aparecia com uma moto nova em casa, sapatos, sentia-se traída, pois ele nunca podia gastar com um jogo de pratos decente para casa. Esse é somente um dos exemplos que Clara se queixava, o quanto se sentia traída em várias situações que aparentemente passava despercebido pelas pessoas em torno do casal, mas que doía em sua pele no dia a dia. Uma hora era o muro se despedaçando, outra uma viagem de família que nunca era possível, um porta-retrato para enfeitar o lar, uma agressão em que não encontrava apoio para se defender. O não vinha como respostas frequentes, o desejo nunca era satisfeito, gerando cada vez mais mágoa dentro do relacionamento.

Mas nem sempre as traições ficam nesse plano acima citado, muitas vezes um dos parceiros se envolve com outra pessoa, sem o cuidado de não expor o outro frente a amigos e familiares. Esse tipo de traição parece ter mais peso ao olhar do outro, mas é pura ilusão, o descaso, a falta de investimento no desejo do outro também geram grandes quebras no amor.

A grande questão é que quando aprendemos o real valor que temos como pessoa, essas situações, apesar de deixar alguns arranhões, não irão nos destruir. Isso mesmo! Se ainda não se deu conta de que o maior tesouro que você tem é sua autoestima, comece agora a buscar ajuda para resolver essa questão.

Quando sabemos o valor que temos, não toleramos abusos de qualquer ordem, sabemos até que ponto devemos insistir em um relacionamento e quando é a hora de dizer adeus. Isso porque precisamos entender que o outro não deve ultrapassar limites que nos tragam dor, quando o contrário acontece e demoramos a tomar uma decisão, acabamos mais magoados, raramente conseguimos seguir em frente com tantas decepções.

Então caia na real e pegue sua malinha e diga adeus, afinal se ele não está a sua altura meu bem, então parta em busca de quem baba cada vez que vê você passar.