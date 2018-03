Ainda tem muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre Mindfulness, mas saiba que essa técnica oferece recursos simples que podem auxiliar na diminuição da ansiedade e da compulsão alimentar.

Mindfulness é a prática da atenção plena, isso é estar presente, perceber nesse segundo o que você está sentindo, pensando e fazendo, sem utilizar-se da crítica.

Uma pesquisa do Centro Médico Universitário em Groningen, nos Países Baixos, mostrou que as melhoras na positividade e no bem-estar têm uma relação direta com o ato de estar mais consciente das atividades diárias, de observar e prestar atenção às expectativas comuns e de agir de forma menos automática. Podemos observar o quanto as mudanças favorecidas pela técnica são benéficas quando o objetivo é diminuir os gatilhos disparadores do comer excessivo.

Quando praticamos a atenção plena ficamos mais conscientes do aqui e agora, prestando mais atenção nas atividades que normalmente são automáticas, como comer. Desta forma quando ficamos mais focados no que estamos fazendo, diminui o estresse, ficamos mais calmos e com a ansiedade em baixa conseguimos comer devagar, saboreando cada garfada, sentindo o sabor, a textura, necessitando de menos para nos sentirmos satisfeitos.

Apesar de ser simples e fácil de praticar, precisamos ter disciplina para praticar, pois a regularidade garantirá que se alcance um estado de tranquilidade mental, que será benéfico não somente em relação à alimentação e compulsão, como em outros aspectos de nossa vida diária.