Já dizia Thomas Huxley: “O degrau de uma escada não serve simplesmente para que alguém permaneça em cima dele, destina-se a sustentar o pé de um homem pelo tempo suficiente para que ele coloque o outro um pouco mais alto”.

Desta forma pensando em perda de peso precisamos lembrar que não há como sustentar um peso perdido com base em dietas restritivas ou mágicas, sendo fundamental que a mudança ocorra no estilo de vida, começando com a ansiedade.

A ansiedade de se alcançar um objetivo a curto prazo é algo que vem levando milhões de mulheres à busca de realizar o sonho de alcançar o corpo perfeito a qualquer custo. Mas precisamos pensar em como alcançar um peso que seja sustentável a longo prazo e já sabemos que as dietas, ao contrário do que pregam, só levam a transtornos alimentares, assim como aumenta a sensação de fracasso, impotência e baixa autoestima.

Nada se conquista rapidamente, um projeto bem-sucedido depende de muito esforço, determinação, disciplina e acima de tudo, paciência. Para isso é preciso focar em como se comporta frente aos seus objetivos e deixar a ansiedade congelada, isso irá ajudar muito nesse processo.

Segundo Thomas, precisamos de tempo para que estejamos fortes para dar o segundo passo, isso é uma grande verdade, como irá sustentar o peso magro se ainda não estabeleceu bons comportamentos alimentares?

Porém, na pressão em conseguir colocar aquele vestido de cinco anos atrás, conquistar o corpo que se tinha antes de engravidar, ou mesmo estar linda para curtir a praia no verão, faz com que se jogue no lixo toda informação sobre como emagrecer de forma saudável e se atire na primeira dieta maluca que encontrar na internet.

Aí te pergunto: há quantos meses, ou anos vem tentando emagrecer e principalmente manter o peso perdido? Aposto que a maioria de vocês que estão lendo essa pergunta irá se identificar e responderá a si mesmo: faz anos que venho lutando contra o meu peso.

Pois é, está na hora de focar na saúde, tanto física, quanto emocional, pois com certeza quando se decidir a mudar de forma definitiva e responsável, poderá sim subir os degraus das mudanças consolidadas, assim conseguindo alcançar seu sonho de ter um peso adequado e saudável.

Vou contar algo para vocês, tenho uma balança em minha clínica e não me peso há meses, sabe por quê? Meu foco é ter saúde, me alimentar bem e emocionalmente equilibrada. As roupas mostram o peso e conforme vamos emagrecendo elas ficaram mais soltas, por isso esqueça essa história de se pesar. Quanto mais se prende à balança, mais aumenta a ansiedade, então o mais importante é buscar meios de parar de se autossabotar.

Outra questão é parar e refletir:

– O que pode ter gerado o gatilho emocional que fez com que aumentasse seu consumo alimentar e ganhasse um peso extra;

– Por que acaba ingerindo alimentos muito calóricos quando sabe que eles farão você ganhar mais peso;

– Você sabe a importância da atividade física e não faz? Por que permite que a falta de motivação te domine;

– Identifica que come por raiva, tristeza, cansaço, estresse, mas buscou ajuda para resolver essas questões?

A partir do momento que decidir encarar esse projeto de forma séria verá a mudança que irá se operar, perderá peso com mais facilidade e menos ansiedade.

Que esse ano possa ser o início de sua mudança de vida; estabeleça metas de médio a longo prazo, encare com seriedade e prove a você mesmo sua capacidade de vencer.