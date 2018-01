Quem nunca escorregou na alimentação, repetiu a porção, ou exagerou em um delicioso doce? Até as pessoas mais comprometidas com a alimentação e/ou que comem pouco, em algum momento, sentem que exageraram um pouco além da conta.

Surpresa? Eu não fico, pois comer é bom demais, proporciona um prazer enorme e em alguns momentos até nos dá gás no dia a dia corrido. O importante é sabermos que mesmo fazendo uma reeducação alimentar estamos livres para em alguma situação comer o que gostamos, repetir um doce ou até mesmo uma massa saborosa. Porém, muitas vezes quando isso acontece elas sentem muita culpa, raiva, principalmente incapazes de seguirem adiante.

Esses pensamentos acerca do processo de emagrecimento são irreais, pois todos nós estamos expostos às dificuldades em resistir a algo que muito gostamos, até eu que trabalho nessa área. Claro que um abuso de vez em quando não faz mal a ninguém, porém quando os abusos passam a ser semanais, com regularidade, aí sim começam a ser um problema.

Isso porque com a cultura das dietas as pessoas acabam fazendo loucuras, qualquer dieta nova ou medicação já é uma nova chance de perder peso, sem levar em conta que estas levam aos transtornos alimentares, isto é, começam a abusar a cada escorregada, jacando com uma frequência cada vez maior, assim levando a ciclos compulsivos e até à bulimia e anorexia nervosa.

Os transtornos alimentares são doenças muito sérias que comprometem a saúde e é de difícil tratamento, sendo necessário atendimento especializado para ter bons resultados. Por isso, sempre vale lembrar que o equilíbrio é o caminho do sucesso, pois o caminho mais curto pode revelar muitos perigos.