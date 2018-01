Será que você se identifica com essa frase? Nos últimos anos tenho ouvido com muita frequência esse tipo de queixa, o que me leva a pensar o quanto tem de verdade ou de resistência inconsciente.

Ao longo da história os homens saiam para caçar e abastecer a família de comida, e a mulher cuidava dos filhos e afazeres da casa. Ao longo dos anos esse panorama foi se modificando e a mulher saiu para caçar também, isso é, saiu para garantir o sustento dela própria e também da família, no nosso mundo atual.

Muitas se mostraram guerreiras natas, outras tiveram dificuldades em se adequar, mas o que me importa nesse momento é refletir sobre como estamos hoje, e tanto os homens como as mulheres sentem-se pressionados e muitas vezes não percebem que parte deles possa estar contribuindo para esse engessamento que impede maiores conquistas profissionais.

Será que parte desse movimento é a não adequação da atividade profissional escolhida com o desejo real do coração? Pois é, parece muito romântico, mas faz toda a diferença. Quando estamos envolvidos em nosso trabalho, a alma fica plena de satisfação. Não estou falando do financeiro ou até das condições de trabalho, mas de estar alinhado com um propósito maior, que é o desejo da alma.

Sabe quando você era pequeno e queria muito ser repórter? Ficava horas babando na frente da televisão imitando o rapaz do jornal do dia. Mas aí vamos crescendo, vamos adquirindo crenças, outras situações nos são apresentadas e muitas vezes nos levam para outra direção, e acabamos por esquecer o sonho de criança.

Claro que nem sempre é assim, muitas vezes nos tornamos adultos, fazemos escolhas que nos dão essa sensação de plenitude, de estar no lugar certo e encaixado. Mas pode ser que em algum momento você se questione, se pegue incomodado em acordar todos os dias para trabalhar. Sente-se preso, incomodado e se dá conta que não está feliz, que falta algo mais.

Você pode até me responder que a vida é assim, que precisamos ter um caminho, ganhar dinheiro e sobreviver, e eu vou dizer a você que está certíssimo. Porém, apesar de nossa necessidade de sobreviver e pagar contas, podemos sim alinhar nosso desejo e ajustar a forma de viver. É preciso avaliar se está valendo acordar pela manhã de mau humor, ir trabalhar forçado e quanto essas situações têm feito mal a você e a sua família.

Nesse momento de extremo desgaste você começa a dar murro em ponta de faca, tudo o que tenta dá errado, aparecem obstáculos e você tropeça sem parar. Talvez seja o momento de repensar suas escolhas e se permitir explorar novas opções.

Muitas vezes insistir em uma profissão só por causa do diploma não é interessante, sendo preciso ampliar o olhar, olhar entorno e buscar outra área de atuação que vai fazer o seu coração vibrar e seus olhos se iluminarem.

Quando conseguimos encontrar um trabalho que nos encante, a energia se renova, adquirimos força extra e nos automotivamos constantemente. Por isso, o convido a refletir sobre o título desse texto, olhar profundamente para dentro do seu eu interno e se responder: será que nesse momento estou querendo vencer mesmo ou há um grande não inconsciente gritando aí dentro de você?

Para pensar!