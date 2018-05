Se existe algo que incomoda muito o ser humano é o infindável fluxo de pensamentos. Experimente parar por um instante e ficar em silêncio sem pensar. Você conseguiu? Se sim, saiba que está bem treinado, pois invariavelmente outro pensamento irá surgir de forma intrusiva em sua mente.

Desde que acordamos pela manhã estamos pensando, parece que não existe a possibilidade do vazio, a não ser quando nos dispomos a treinar técnicas de meditação, e olhe, exige muita disciplina e treino.

A questão é que para um grande número de pessoas os pensamentos chegam carregados de negatividade, como se fossem várias pessoinhas dizendo o tempo todo que a vida está ruim, que nada dá certo, que não se é merecedor de ser feliz, que as pessoas as excluem. Eu poderia citar inúmeros exemplos, mas a questão é que esses pensamentos tem o poder de distorcer a realidade, levando muitas pessoas a enxergar a vida de forma sombria.

Como se enxerga a vida em tonalidades de cinza, tudo é ruim, nada é legal, não há prazer em nada ou em nenhuma situação. Com tantas situações ruins acontecendo, a incapacidade de se maravilhar com a vida faz com que o ceticismo se instale, e aí sim a situação se complica ainda mais. A pessoa se acostuma a viver de forma morna, mas o mais interessante é que de alguma forma isso é sim uma escolha.

Muitas são as situações que levam ao desenvolvimento do negativo, com certeza experiências da época da infância deixam marcas profundas e levam a essa forma de pensar negativo, uma incapacidade de ver a vida colorida e agradável. Como isso tudo é muito traumático, tendemos a ir nos acostumando a viver acreditando que a vida é ruim ou que não se é merecedor da felicidade.

Sei que talvez para você isso soe estranho, mas a questão é que nem todo mundo consegue ressignificar experiências ruins com facilidade, a não ser com ajuda especializada, o que demanda tempo e uma mala de experiências ruins a serem contabilizadas.

Mas, é possível fazer um exercício simples que visa buscar a mudança no foco dos pensamentos, algo que exigirá paciência e treino, mas que poderá levar a mudanças bem significativas. O exercício da gratidão.

– Observe ao seu redor atentamente, a beleza das flores, as tonalidades das cores;

– O sorriso e a espontaneidade de uma criança pode ser um poderoso antídoto contra as dores;

– Olhe para o seu passado e identifique situações que foram positivas;

– Lembre-se de que o simples fato de acordar todos os dias é um privilégio que muitos não conseguem;

– Olhe para o seu corpo e agradeça tudo o que te dá liberdade de ação;

– Substitua imediatamente cada pensamento ruim por outro muito bom;

– Faça o exercício diário da gratidão ao invés de reclamar, logo perceberá as mudanças que ocorrerão;

– Não permita que os seus pensamentos sejam mais fortes e determinem o rumo de sua vida, eles não são o seu eu real;

– Busque praticar a meditação, verá como essa prática pode levar a uma cura interna maravilhosa.

Viver nem sempre é fácil, porém você pode dar uma ajudinha quando começa a se responsabilizar por sua felicidade não projetando esse estado de plenitude em coisas, pessoas ou situações externas.

O convite está feito, espero que logo volte e me conte como está a sua vida após essa simples pratica da gratidão.