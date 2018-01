por Luciana Kotaka

Todo fim de ano vemos a mesma história se repetir, milhares de pessoas correndo atrás do prejuízo para conquistarem o corpo magro rapidamente. Não faltam promoções para atrair esse público que não está satisfeito com os contornos do corpo, gerando uma grande expectativa e ansiedade.

Mas será que esse caminho é o mais assertivo? Quantas histórias sabemos de loucuras realizadas em busca desse objetivo? Dietas mirabolantes que são realizadas às pressas e depois essas mesmas pessoas voltam ao reganho de peso?

Claro que a chegada do verão nos faz ficar mais atentos ao peso, afinal quem não quer colocar um biquíni e sentir-se bem?

Porém, a grande maioria das pessoas esquece ou melhor, não consegue se organizar e se disciplinar para chegar a essa época mais satisfeitas, então correm em busca de clinicas de estética, shakes, medicações e dietas restritivas. Mas será que essa forma de funcionar está correta?

É muito interessante, pois constatamos que não é a melhor forma de se lidar com a perda de peso, porém são poucas as pessoas que mudam comportamento com a finalidade de emagrecerem de forma correta.

Afinal, qual é o melhor caminho? Sabemos o que é correto, porém deixamos de lado todas as orientações saudáveis e negligenciamos nosso corpo e a saúde, mas nos esquecemos de que muitas dessas dietas levam ao desenvolvimento de outras doenças, muito mais difíceis de tratar do que perder peso.

Estou me referindo aos transtornos alimentares, como a bulimia, anorexia, ortorexia e as compulsões. Segundo a psiquiatra do Programa de Orientação e Atenção aos Pacientes com Transtorno Alimentar (Proata), Liliane Kern, 96% dos casos de anorexia começam a partir de uma dieta para emagrecer. “Vira um problema quando a própria pessoa perde a noção de que a magreza está trazendo um comprometimento para a vida dela.”.

Sabemos que as dietas são contraproducentes, por isso não devemos cair no conto do corpo magro em pouco tempo, o ideal é começarmos a cuidar do corpo o quanto antes, isto é, muito antes do verão, de forma contínua e parcimoniosa. Tudo que precisamos mudar em nossa vida exige tempo e dedicação e não há nada mais gratificante do que ter saúde e estar de bem com a vida, sem riscos de desenvolvermos doenças que irá implicar muito mais tempo, trazendo sérios malefícios à saúde física e emocional.

Convido a todos a uma reflexão a respeito do assunto, afinal você é o mais interessado em estar bem, ou estou enganada?