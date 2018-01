Início de ano sempre favorece a reflexão, voltamos no tempo para avaliarmos os bons e maus momentos que passamos.

De alguma forma temos a tendência a repetir padrões, mesmo que esperançosos de mudarmos muitos comportamentos e situações.

Pode ser por hábito ou quem sabe simplesmente pelo fato de que o velho conhecido é o caminho mais confortável, mesmo que não seja a melhor forma de ser feliz.

Mas no momento da virada, com fogos pipocando no céu, embriagados pela alegria do momento, fazemos promessas de mudanças, queremos alcançar o que desejamos, pois na virada nos sentimos encorajados e esperançosos.

Porém, é preciso planejar, colocar no papel uma lista de situações que se quer alcançar. O estabelecimento de metas a curto, médio e longo prazo organiza e nos dirige em direção à realização.

Mas lembre-se de que não vale esquecer no canto de uma gaveta os seus desejos, é fundamental de que esteja bem à vista, para que não se desvie dos planos que gostaria de realizar.

Algumas conquistas são importantes para nosso bem-estar, porém não se esqueça de que a alegria de viver pequenas situações é que trará um sentimento real de felicidade.

O que não pode faltar em suas metas para 2016:

– Dançar, isso mesmo, se não sabe,matricule-se em uma escola especializada, mas se entregue ao prazer de sentir os movimentos de seu corpo ao ritmo de suas músicas preferidas;

– Aprenda a viver o momento presente, pare de se lamentar pelo o que passou, também não viva imaginando e sofrendo pelo o que está por vir, viva o agora;

– Se organize para encontrar com os amigos pelo menos uma vez na semana, pode ser um café no meio da tarde, um jantar em casa, o importante é estar e compartilhar de sua vida com pessoas que lhe trazem satisfação;

– Sorria mais, faça um esforço para se mostrar mais alegre, permita que o outro possa usufruir de sua companhia, que gostem de estar ao seu lado;

– Seja positivo, ninguém gosta de ficar com pessoas que reclamem o tempo todo, pare e se permita a apreciar o que a vida tem de belo em vez de focar nos defeitos, no que julga estar errado;

– Viaje, mesmo que não possa ser para o lugar de seus sonhos. Muitas vezes traçamos metas difíceis de serem alcançadas e acabamos frustrados por não conseguir realizar;

– Cuide dos alimentos que coloca dentro de seu corpo, saúde é fundamental para podermos realizar nossas tarefas e sonhos;

– Seja feliz com o seu corpo, esqueça padrões de beleza irreais, mantenha uma boa alimentação e uma atividade física agradável.

Quando aprendemos que ser feliz é muito mais fácil do que imaginamos, abrimos as possibilidades para viver melhor, passamos a valorizar pequenos gestos de carinho recebidos, enxergamos a beleza que está a nossa volta, assim escreveremos nas páginas do livro de 2016 uma história que deixará marcas de alegrias e com certeza de uma vida mais colorida e bem vivida.