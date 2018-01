por Luciana Kotaka

O título já diz tudo, o marreteiro está sempre ligado em tudo o que acontece em sua volta, porém se sente incapaz de se comportar de forma construtiva. Não é nada fácil lidar com um marreteiro quando você convive diariamente com um, pois não há autoestima que suporte tanta crítica, não há nada que escape de seu julgamento ácido.

Com certeza em algum momento de sua vida você se deparou com uma pessoa que destrói a felicidade do outro, é como se sentisse necessidade de colocar para fora sua dor, sua raiva, angústia e mesmo sua infelicidade. Como não se sente feliz vive e extravasa tudo o que sente se comportando de forma agressiva, os motivos que o levam a ter esse comportamento podem ser muitos, porém vou traçar os principais aspectos que o fazem ter esse comportamento.

Normalmente são pessoas que foram criadas em um ambiente rigoroso onde também foi vítima de muitas críticas, desta forma sua autoestima também foi estraçalhada, mas na grande maioria das vezes não tem a percepção do porquê se comporta dessa forma, ou mesmo se sente sem recursos para mudar sua forma de lidar consigo mesmo e com as pessoas a sua volta. Assim, vai espalhando mal-estar entre os que convivem, criando situações desagradáveis, pois somente sua forma de pensar está correta.

Essas pessoas têm um crivo próprio para avaliar situações e pessoas, mesmo sendo totalmente incoerente seu comportamento, ele se baseia em éticas que desenvolveu no decorrer de seu desenvolvimento pessoal. Infelizmente seus estragos podem chegar a grandes proporções, até porque não medem esforço para colocar em prática o que pensa sobre alguém, dizem na cara sem o menor mal-estar. Essa falta de percepção entre o adequado e o errado destrói laços afetivos, sendo insuportável a convivência. Desta forma, as pessoas passam a ignorá-lo, não fazendo parte de grupos e encontros tanto familiares, como de lazer.

O outro lado dessa situação é que a pessoa sofre, porém na grande maioria das vezes não encontra saída para mudar, até porque há um descrédito geral em relação à felicidade, ao prazer.

Se você convive com um marreteiro e não tem a opção de se afastar dele terá que aprender a não sofrer com seus comentários e atitudes, pois só causará estragos a partir do momento que não se proteger.