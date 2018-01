A chegada do inverno promove várias mudanças, entre elas temos a impressão que a vontade de comer aumenta, inclusive aumentamos a ingestão de carboidratos, sopas, fondue, vinhos. Mas será que estamos condenados a engordar nessa época ou tudo é uma questão de hábitos e boas escolhas?

Claro que se o objetivo é se esquentar podemos recorrer a um bom e saboroso chá, pois em nada irá comprometer nosso peso e ainda dará uma gostosa sensação de conforto, mas nem sempre essa bebida é a preferida, ou mesmo satisfaz nossos desejos engordativos.

A verdade é que podemos comer algo que nos faz sentir bem sim, porém nada justifica os excessos. Os cuidados devem continuar, pois alimentação saudável é uma premissa básica em busca da saúde e manutenção do peso.

A busca por um conforto maior nessa época depende muito de nossa criatividade e boa vontade, o fato de usarmos roupas mais pesadas e que cobrem o corpo, faz com que nos esqueçamos de nos cuidar, como se hibernar fosse a meta principal.

Nunca me esqueço de uma recomendação de uma nutricionista que trabalho, ela ensinou a paciente tomar um leite com cacau e colocar canela em cima. Fica delicioso e mais magro, desta forma fica claro que opções nós temos muitas, só não dá para brincar de faz de conta.

É importante que possamos buscar o aquecimento de outras formas, vou citar algumas atividades abaixo:

– Básico e simples, aprender a se vestir de forma adequada, pois apesar de se agasalhar ser algo básico, nem sempre saímos com a quantidade de roupa adequada, sendo importante estarmos com tecidos mais pesados, como a lã;

– Buscar orientações de um profissional em como preparar pratos mais encorpados de uma forma mais leve, sem gorduras excessivas;

– Manter a atividade física nessa época também é importante, aquece o corpo e nos deixa mais motivados;

– Refletir o porquê do inverno ser um momento em que deixamos de investir em nós mesmos e acabamos a chutando o balde, até porque essa desculpa de se entupir de comida terá sérias consequências a quem quer manter o peso;

– Lembrar que os excessos deixarão seus rastros e de nada adianta correr apavorados para o consultório e academias em busca de perder o peso acumulado para as férias de fim de ano, até porque dietas restritivas podem levar aos transtornos alimentares;

– Se está fazendo psicoterapia com esse objetivo é importante manter, pois o inverno passa logo e depois correr atrás do que se ganhou pode gerar mais estresse e ansiedade, duas coisas que interferem diretamente no aumento do peso para muitas pessoas;

– Aprender a cuidar de si mesmo é regra básica de quem tem autoestima elevada e quer viver a vida feliz consigo mesmo.