Venho achando muito interessante acompanhar as postagens dos adeptos ao jejum intermitente nos grupos da internet, milhares de pessoas vêm aderindo à proposta de ficarem sem comer durante um período de tempo, na esperança de terem mais saúde e perda de peso. Muitas matérias vêm sendo publicadas a esse respeito e confesso que os benefícios relatados são bem tentadores.

Minha intenção não é de forma alguma questionar a eficácia dos jejuns, mas sim que sempre que nos referimos às diversas maneiras de se perder peso identificamos que é muito tênue a linha que separa o saudável do radical. Com o jejum intermitente não tem sido diferente, entre os seguidores há sempre os que desafiam os limites e não medem os riscos de seus comportamentos.

Hoje já existem grupos denominados Dieta do Jejum Intermitente, isso é, o que é para ser um tempo em que se fica sem comer para obter uma melhora na saúde e perda de peso virou um estilo de dieta a ser seguido. Em vários grupos vejo postagens chamando a atenção e deixando claro que não é dieta, mas muitas pessoas insistem em fazê-lo. Aí começo a pensar no trabalho que muitos profissionais da área de saúde terão após uns meses, e garanto que não será pouco.

Grávida fazendo jejum pode? Perder a fome completamente e não conseguir se alimentar é saudável? Aumentar a compulsão alimentar é o caminho?

Então, isso é o que venho identificando dentro de alguns grupos, a dificuldade que algumas pessoas encontram durante esse processo ou mesmo a falta de cuidado consigo mesmo, com o que sente, ignorando os sinais corporais, desafiando-os.

O comportamento extremista é que me chama a atenção, e é esse o ponto principal a ser trabalhado em uma pessoa que pode mudar não só a sua relação com o peso, mas com sua vida. Só é preciso entender e se comportar com mais cautela, não só em relação ao que colocamos ou não boca adentro, mas como nos comportamos em relação ao trabalho, às pessoas e familiares.

Não adianta seguir o jejum e não mudar esses comportamentos em outras áreas da vida, a tendência é parar em algum momento e ganhar o peso novamente. É fundamental que se busque a mudança como um todo, garantindo uma vida mais equilibrada e feliz.