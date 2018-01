Nossa cultura valoriza muito as comidas nas datas festivas, cada data comemorativa um estresse, e já começamos a ficar ansiosos dias antes, pois é frequente descuidar e esquecer da alimentação saudável, muitas vezes chutando o balde e pensando: aproveito o fim de ano e depois dou um jeito de emagrecer. Um engano, pois com certeza o corpo não vai dar trégua na sua decisão e vai acumular no corpo toda a farra alimentar que se faz durante as comilanças.

Deveríamos valorizar o verdadeiro significado desta data, trocar a comida por afeto real, aproveitando o carinho da família, deixando de lado a ansiedade em trocar presentes, comer peru, tortas, pois não podemos esquecer que comer em excesso é prejudicial, sendo importante comportar-se de forma magra, para não carregar um peso extra na entrada de 2015.

Por isso vou citar abaixo algumas dicas de como se comportar magro e sair ileso das comemorações:

1- Pratique o bom senso

Escolha com cautela os alimentos nas festas, fazendo opções mais leves e saudáveis. Lembre-se em comer saladas, proteínas e carboidratos nas porções adequadas.

2- Mantenha-se motivado

Acredite! Sentir-se capaz vai te dar força para não aceitar pressões, ter sempre atitudes positivas e manter-se entusiasmado. Visualize-se sempre magra, alegre e saudável. Com certeza terá uma tia, ou avó querendo que prove mais um pouquinho da comida que ela fez com tanto esmero, mas tenha em mente que parcimônia é a melhor opção.

3- Seja criativo

Use a imaginação para deixar seu prato colorido, isso o tornará mais atraente e saudável. Encontre uma distração nas festas para desviar sua atenção da comida.

4- Programe resultados

Não é porque é fim de ano que deixará de lado seus objetivos. Estabeleça metas: é indispensável que elas sejam realistas, e jamais representem planos impossíveis de serem alcançados. Emagrecer é muito mais do que se alimentar corretamente, é adotar um estilo de vida.

5- Ame-se

A decisão de emagrecer tem que partir de você, não faça nada para agradar outras pessoas. Cuide de sua aparência, sentir-se bonita e atraente vai animá-la em prosseguir com a reeducação alimentar e recusar o segundo prato.

6 – Tenha foco

Cuide de sua alimentação, mas programe-se para ter momentos de lazer para não fazer da comida seu prato principal. Afinal, não é saudável se policiar o tempo todo, mas se programar para ter escolhas, sim.

7- Discipline-se

Coma de tudo, mas sem comer tudo. Aprenda a seguir regras e rejeitar tentações. Mastigue devagar, prestando a atenção a tudo que come, procurando distinguir o sabor de cada alimento.

8- Adote hábitos saudáveis

Caminhadas, andar de bicicleta, nadar, ou simplesmente dançar, mas não esquecer de que férias deitada em uma rede não vai ajudá-la em seu objetivo de perda de peso.

9- Alimente-se corretamente

Nada de pensar em pular refeições achando que assim irá compensar de forma correta. Planeje suas refeições, assim ficará mais tranquila e não correrá o risco de abusar nas refeições seguintes.

10- Organize-se

Procure se informar como será a ceia e previna-se levando pratos mais leves e adequados, ideais para quem está querendo manter o peso.

Aproveitem as festas em exageros!

Luciana Kotaka