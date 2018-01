Enfim, chegou a adolescência, época em que os pais devem estar atentos aos limites que são importantes para manter os filhos em segurança. Eles são necessários para que nossos filhos aprendam o certo e o errado, a lidar com frustrações e para protegê-los de várias situações às quais poderão estar expostos durante a vida.

Um aspecto importante a ser lembrado é não confundir limites com excessos de nãos. Primeiro, devemos sempre avaliar a situação e verificar a necessidade de dar ou não tal limite. Assim como o contrário também é verdadeiro, 0 sim em excesso também é prejudicial. Criamos filhos que não toleram frustração, e, com atitudes de total domínio sobre nós, seus pais. Com isso, eles tem tendência a não aprender não aprender a conviver de forma harmoniosa com o outro.

Vivemos em sociedade e sabemos a importância fundamental das regras que devemos seguir para se manter a harmonia. Porém, percebemos que hoje é muito frequente burlar tais regras. Os motivos são diversos que podemos tratar em outro post.

– A grande questão é como estamos criando nossos filhos?

– Qual o caminho escolhido e porque temos tantas crianças e adolescentes hoje desrespeitando pais e outras autoridades?

– Você tem pena de seu filho e por isso não impõe limites?

– Compensa sua ausência com presentes e carinhos que aliviam sua culpa?

– Tem dificuldades em sentar no chão para brincar com o filho ou tirar um tempo para conversar com o adolescente da casa?

– Verifica o que ele está fazendo e com quem conversa?

– Ou sente que está deixando o seu filho ser criado pela vida?