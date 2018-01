O sucesso dos livros para pintar é incrível. São imagens com flores, animais entre outras figuras e tudo com a proposta de receberem as cores e desestressar as pessoas, com isso ganhando espaço e esgotando nas livrarias.

Mas em quê essa simples terapia tem a ver com o estresse?

O estresse é um dos maiores vilões da vida moderna, na correria em que vivemos não há quem não seja afetado pelas tensões que vão se acumulando dia a dia. Nossa rotina já inicia logo pela manhã, pressa no café da manhã, filhos que precisam ser retirados da cama, lancheiras, materiais escolares, trânsito, escola, trabalho. Quem não conhece essa rotina extenuante?

Mesmo os solteiros enfrentam situações que levam ao estresse, hoje com a demanda de profissionais qualificados, se corre contra o tempo para mostrar competência e permanecer no emprego, isso sem citar os cursos e aperfeiçoamentos que se faz com frequência.

A academia que seria um bom lugar para relaxar nem sempre está ao alcance de todos, pois o tempo é curto e as obrigações são muitas, sem falar que sentar e colorir um livro pode ser muito benéfico para quem quer perder peso, pois quando paramos para fazer algo prazeroso que nos permite relaxar, tiramos o foco da comida, consequentemente, comemos menos.

Por isso a ideia de colorir livros virou uma febre, pois além de podermos colorir em casa, também podemos aproveitar esses momentos com os filhos, tornando este momento uma gostosa brincadeira, fortalecendo ainda mais os laços de afeto e se divertindo muito com as inúmeras cores e imagens a serem pintadas.

O livro “Jardim Encantado”, da autora e ilustradora Sophie Leblanc, tem imagens idealizadas para que os leitores possam relaxar, redescobrindo o prazer da infância na ação de pintar, utilizando imagens como jardins, pássaros, sementes, labirintos vegetais, frisos de tulipas, que além do encantamento que nos causa, faz com que mesmo por alguns minutos possamos deixar de lado as obrigações diárias e nos divertir um pouco.

Sem falar nas cores que alegram o ambiente, nossos olhos e seus benefícios à saúde, pois existem vários estudos que comprovam que as cores têm efeitos curativos e relaxantes, somando os benefícios que a pintura nos oportuniza.

Se permita experimentar, logo chegará o Fantasia Celta, que com certeza irá te seduzir com imagens da antiga Irlanda, te encantando e levando sua imaginação a viajar pelo mundo das cores.