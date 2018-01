Via de regra quase todas as pessoas se perdem na dieta nas festas de fim de ano. São tantas comemorações, festas na empresa, amigo-secreto, comemorações em família e o que não falta é motivo para comer e beber muito.

São poucas as pessoas que conseguem passar ilesas nesse período, que conseguem se organizar para comerem alimentos saudáveis, não abusarem dos doces, encarando esses momentos com muita tranquilidade e se alimentando com parcimônia.

Desta forma, após as festas é comum estarem com o abdômen inchado, sentindo-se mal, recorrendo a um sal de frutas para aliviar. Será que valeu a pena?

Agora, meus queridos, é correr atrás do prejuízo, afinal o Natal passou e você está aí com as roupas apertadas, denunciando o quanto se entregou ao prazer da comilança.

Vamos às dicas:

– Beba muita água, assim vai desinchar mais rapidamente;

– Procure caminhar ou mesmo dar uma corridinha, não use a desculpa de não poder se exercitar por estar longe da academia;

– Faça as suas compras, não importa onde está sempre vai achar uma quitanda para abastecer a cozinha de frutas, verduras e legumes;

– Tente apreciar a companhia das pessoas ao seu redor, afinal ser feliz é dar risadas, abraçar, compartilhar de bons momentos;

– Trace metas realistas, isso não quer dizer que não possa comer o que se gosta, mas não precisa abusar;

– Aproveite para subir escadas, caminhar na praia, ir ao supermercado a pé, aproveite esse período de férias para deixar o carro de lado;

– Não é porque está viajando ou mesmo em recesso do trabalho que precisa deixar de se cuidar, lembre-se que pequenos cuidados são importantes para a sua saúde.

Precisamos sair da neurose das dietas, mas nem por isso liberar geral é um bom caminho, lembrando que saúde e bem-estar devem ser as primeiras metas para um ano novo repleto de boas realizações.