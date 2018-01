Será que em algum momento você parou para refletir sobre esse assunto? Afinal, por que as histórias de amor devem acabar mal quando as pessoas decidem pela separação?

Convido você a pensar sobre o assunto, pois quando optamos por nos unir com uma pessoa é porque estamos vivendo um momento de alta satisfação. Admiramos o parceiro, queremos rir juntos, dormir de conchinha, acordar todos os dias e já dar e receber um beijo.

Passamos meses, anos, do lado de alguém que nos proporcionou momentos de pura alegria. Construímos uma família, os filhos trazem um colorido a mais no dia a dia, mas quando menos se espera algo pode minar a relação e levar a um desfecho inesperado.

Outras vezes o amor por alguns motivos vai se apagando, nem sempre identificamos os porquês, mas aos poucos o sentimento de felicidade se esvai, os sonhos enfraquecem, os caminhos não se cruzam mais, e quando nos damos conta estamos infelizes.

Essa situação acontece com uma frequência muito grande, mas entramos em choque com valores que fomos agregando durante nossa vida e na grande maioria das vezes é muito difícil tomar a decisão de se separar. Não é fácil enfiar os sonhos e a história dentro de uma mala e sair pela porta, é preciso ter muita coragem para seguir em frente sem ter ao nosso lado a pessoa pela qual esteve por tanto tempo em nossa vida.

Por isso o convite para reflexão. Por que não permitir que essa construção de amor permaneça sem maiores estragos? É isso mesmo, sair na hora certa nos permite ter momentos lindos para relembrar, não há motivos para esperar o castelo desabar para se separar cheio de mágoas e ressentimentos, você pode sim escolher preservar essa história de amor.

Talvez não possamos sair totalmente ilesos, quem sabe um dos lados fique muito entristecido, mas as frustrações também fazem parte da nossa construção de vida, deixar ir embora um amor que não se ajusta mais é o maior sinal de respeito que podemos demonstrar.

Quando olho para o meu diário da vida me sinto feliz de ter realizado escolhas que hoje me são benéficas, ficaria muito triste se tivesse manchado os amores de minha vida com brigas desnecessárias, discussões acaloradas e acusações carregadas de dor.

Hoje posso deitar na rede e repassar essas páginas do diário com tranquilidade, preservando na mente e no coração os momentos felizes, sabendo que valeu a pena cada minuto ao lado de quem amava.

E aí me pego pensando se essa escolha não é na verdade a maior prova de que ainda amo muito aquele que comigo escreveu uma linda história de amor.