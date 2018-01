A cada verão a impressão é de que o sol e o calor estão mais impetuosos, mas a indústria cosmética está respondendo à altura a esses dias quentes. As novidades prometem mais proteção contra os raios UV, facilitam a aplicação e ainda agregam outros benefícios, como ativos antienvelhecimento.

A escolha do protetor mais adequado ao seu tipo de pele e à situação em que você vai se expor ao sol é importante. Lembrando que não é só na praia ou na piscina que os raios UV podem causar mal à pele. A recomendação é usar protetor sempre que estiver no sol, seja de biquíni ou camisa social. Outro ponto fundamental para uma pele saudável é ter cuidado na aplicação: cobrir toda área exposta e reaplicar a cada duas horas ou depois de sair d’água.

Escolha o seu protetor e pegue o seu lugar ao sol!

Minesol Oil Control FPS 70: Possui partículas que absorvem e controlam a oleosidade da pele por pelo menos duas horas após a aplicação, sendo indicado para peles mistas e oleosas. Preço: R$ 69,90

Capital Soleil BB Aera-mousse FPS 30, da Vichy: Proteção contra os raios UVA/UVB e ação de BB cream – matifica, suaviza, unifica o tom e as irregularidades da pele e ilumina. Preço: R$ 69,90

Kit Sistema de Proteção Avançado, da Adcos: combinação do Derma Complex Vitamina C (antioxidante), Bloqueador Solar Ultra FPS 55 e o Gel de Limpeza Neutro Green Tea. Primeiro, você aplica o antioxidante que previne e corrige os danos causados pela radiação e depois o bloqueador solar. O resultado é o mesmo de um primer: uma pele matificada, com poros fechados e uma luminosidade saudável. Preço: R$234,90