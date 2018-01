Acompanhe o blog ‘Lindeza’ no Facebook, Twitter e Pinterest.

Sabrina Sato é uma das celebridades brasileiras que mais muda o cabelo e, é claro, lucra alto com cada uma dessas mudanças. A musa nacional chega a faturar até R$ 1 milhão por mês como apresentadora e garota-propaganda de marcas populares às principais grifes do país. Sabrina já foi morena, loira, usou franja e agora está ainda mais loira. O novo visual foi produzido nesta segunda-feira, 30, à noite, na casa da apresentadora no bairro de Perdizes, em São Paulo.

Dessa vez, Sabrina adotou um loiro bastante claro e com uma tonalidade mais fria. “Esse tom mais frio tem tudo a ver com a elegância do inverno. Adorei o resultado e estou me sentindo poderosa”, diz a ‘japonesa-brasileira’.

A ousadia da apresentadora quebra logo de cara duas regras: mulheres com perfil oriental não podem usar fios claros; e, no inverno, temos que dar preferência pelas tonalidades mais escuras. Sabrina promove marcas, mas também a liberdade para que qualquer um use o cabelo que queira sem se apegar a muitos padrões.

Veja o clique que o maquiador da musa fez para mostrar o novo look:

Nesse clique do personal stylist da apresentadora, veja Sabrina antes da mudança nos cabelos:

E vocês leitores aprovaram a transformação?

Acompanhe o blog ‘Lindeza’ no Facebook, Twitter e Pinterest.