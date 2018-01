A bad girl Rihanna fechou um negócio de dez milhões de dólares com o grupo francês LVMH para lançar sua primeira a linha de maquiagem. A coleção de cosméticos, batizada de ‘Fenty Beauty by Rihanna’, chegará ao mercado no outono de 2017. A empresa que produzirá os itens com a assinatura da bela de Barbados é especializada em artigos de luxo de moda e beleza e detém marcas como Marc Jacobs, Louis Vuitton, Fendi, Bvlgari e Givenchy.

Esta será a primeira linha completa de maquiagem assinada pela cantora de 28 anos. No entanto, a estrela – que recebeu o prêmio de ícone fashion da CFDA em 2014 – já colaborou com marcas como a MAC Cosmetics, produziu sete fragrâncias para a Parlux e lançou a agência de estilo Fr8me, em 2015.

Ao falar sobre as colaborações de moda e beleza de Rihanna, a vice-presidente global de desenvolvimento de marketing da marca, Diana Espino, comentou: “o que ela produz tem autenticidade de um ícone fashion e sucesso. Ela é realmente uma empreendedora”.

Segundo o chefe executivo da Kendo, divisão que está cuidando da linha da cantora, David Suliteanu, ‘Fenty Beauty by Rihanna’ será um grande lançamento global. “Estamos mirando nas estrelas. Estamos honrados por trabalhar com Rihanna”.