Renata Kuerten não é uma daquelas modelos que fazem grandes loucuras para surgirem perfeitas na passarelas. Ela cuida da aparência com a dedicação que um profissional tem por suas ferramentas de trabalho. E, por isso mesmo, hoje é muito vaidosa, mas por consequência da carreira.

Modelo desde os 16 anos, Renata já conhece bem a correria dos backstages das semanas de moda, tem entre os seus principais trabalhos a campanha para Blue Marine em Milão e foi garota propaganda exclusiva para a grife italiana Intimissimi.

Mesmo depois de tantos anos deixando seus cabelos e rosto serem ‘moldados’ para fotos e desfiles, ela diz que nunca cometeu uma loucura em nome da estética. Mas ela já não pode dizer o mesmo quando o assunto é sacrifício. “Eu adoro pastel e rissoles, mas como raramente por causa da minha carreira e da saúde também”, conta Renata. Leia a entrevista e saiba o que mais ela faz para se manter no manequim 36 e com o rosto angelical.

– Você é muito preocupada com uma rotina de cuidados com a beleza?

Não muito, mas me preocupo com certeza! Estar com o corpo, rosto e cabelos bem cuidados é essencial para garantir bons trabalhos. Na minha rotina é essencial ter água termal, protetor solar para o rosto e lábios, hidratante de tratamento noturno com vitamina C, um bom demaquilante e óleo reparador de pontas.

– Qual é a importância da beleza para você?

Acho que o mais importante é você se sentir bem. Estar bem consigo mesma é a maior beleza que se pode ter, porque só ouvir dos outros e não sentir isso, não conta nada.

– O que não pode faltar na sua necessaire?

Lencinho demaquilante, água termal, protetor solar, reparador de pontas, escova de cabelo e maquiagens básicas do dia a dia como rímel, blush, BB cream, pó e batom.

– O que é essencial para você quando o assunto é maquiagem, cabelos, unhas e pele?

Essencial é usar cremes para hidratar o cabelo, limpar bem a pele e deixar respirar, manter a higiene das unhas e usar maquiagens boas e dentro da validade. Já exagero eu acho que é gastar fortunas com produtos para o cabelo, que, na maioria, não fazem efeito; e em relação a pele, fazer retoques de preenchimento sem necessidade.

– O que você acha mais bonito em você mesma? E o que você acha feio?

Eu gosto de muitas coisas, mas minhas pernas são a parte que mais gosto, acho lindas! Já o feio não vou falar porque sei que só reparam se você comenta.

– Quais truques de beleza você aprendeu com a carreira de modelo?

Aprendi a sempre limpar muito bem a pele, usar cremes e maquiagens de boa qualidade e, claro, alguns truques para maquiar, como iluminar a pele e usar corretivo mais claro no centro do rosto.

– Você vai desfilar nas próximas semanas de moda de São Paulo e Rio de Janeiro?

Sim, agora é a temporada que eu mais amo, verão. Só não sei quais os desfiles ainda.

– Qual é a sua preparação de beleza para um desfile?

Eu costumo me cuidar evitando doces e frituras, e também procuro beber muita água. Faço exercícios, caminhadas e prefiro ter uma alimentação mais leve como grelhados e frutas.

– E como você se recupera da correria de uma semana de moda?

Nossa, aquela correria é tão boa que você nem sente. Mas depois daquelas semanas maravilhosas de desfiles, basta passar um final de semana na praia que volta com a bateria recarregada. Ou também visitar minha mãe que tudo volta ao normal, a energia dela é muito boa!

– Qual é a beleza da vida para você?

Na minha opinião, a beleza da vida é ter saúde para poder trabalhar e proporcionar uma vida tranquila pra minha família e pra mim. Ter saúde e dar muitas risadas com quem você ama são as melhores coisas que existem na vida.