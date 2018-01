A Sephora, rede de produtos de beleza, está promovendo uma liquidação de produtos para a pele e para os cabelos. Com descontos de até 50%, a promoção vale para as 14 lojas físicas da marca no Brasil e para o site. Os preços especiais vão até 1º de fevereiro.

Entre os produtos em promoção estão o ‘Spray de Brilho Bamboo Luminous Shine Mist’ que custava R$ 125,00 e está saindo por R$ 89,00; ‘Pomada Wave Create Texture Taffy’, de R$ 149,00 por R$ 99,0; ‘Creme Firmador para o pescoço Time Arrest V-zone’, de R$ 300,00 Por R$ 179,00.

Acompanhe o blog ‘Lindeza’ no Facebook e no Twitter