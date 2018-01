Depois de falar sobre os produtos em que a marca, e muitas vezes o preço, fazem diferença e dos cosméticos em que não devemos gastar dinheiro sem pensar, chegou a vez de abordar aqueles itens que dão ótimos resultados, sendo eles baratinhos ou caros. Dessa vez, não coloquei o protetor solar na lista, pois já falei sobre o quanto ele é fundamental para a saúde e para a beleza nos posts anteriores. Preparei uma seleção de produtos que podem custar menos de R$ 10, são bons companheiros e na hora em que os uso já vejo os benefícios:

1. Sabonete/demaquilante

Limpar a pele é o primeiro passo para que ela fique linda naturalmente. De nada adianta pagar caro em um creme antirrugas se você deixar resíduos de maquiagem e poluição. Se você tem o hábito de dormir com maquiagem, é bastante provável que cada vez mais tenha que usar produtos para esconder os estragos, como espinhas. E a bandeira desse blog é ficar cada vez mais bonita/o usando cada vez menos produtos, escondendo cada vez menos, se orgulhando sempre do que se é.

2. Máscara para cílios

Esse é o item de maquiagem que mais oferece resultados instantâneos. Você gasta um minuto aplicando e pronto: os olhos parecem ser maiores, o olhar mais sexy e até reduz os sinais de cansaço. E para ter tudo isso nem precisa investir mais do que R$ 40, mas é claro que se você quiser ter máscara de cílios de marcas renomadas o céu é o limite.

3. Hidratante para cutículas

Esse produto com certeza será motivo de piada! Quem precisa hidratar as cutículas?! Só quem já usou um hidratante de cutícula sabe a importância dele. Sabe aquelas “pelinhas” duras que ficam em volta da unha e que se você puxar fazem uns machucadinhos que podem dar choque na hora de abrir o chuveiro? Então, esse produto acaba com esse problema. Outro benefício que ele proporciona é contribuir para que as unhas feitas fiquem bonitas por mais tempo. Portanto, se você é uma pessoa que tem uma vida confortável e cuidar da beleza é uma de suas prioridades, o hidratante de cutícula pode ter um lugar especial na sua nécessaire. Existem produtos hidrantantes na textura de cera, creme, óleo; no formato de caneta, pincel. Até vale usar a pomada Bepantol, que foi criada para tratar assaduras, mas já tem a versão Bepantol Derma para fins estéticos. Basta você escolher o que atender melhor as suas necessidades e o seu bolso.

4. Corretivo

Para esconder olheiras e manchas, nem sempre você precisa de uma base; um corretivo pode ser o suficiente para dar um ar mais saudável e descansado ao rosto sem deixar um cobertura pesada nem perder muito tempo. Nesta área, também são muitas opções de preço e textura.

5. Batom

Sim, no post “Pare de gastar dinheiro com esses 5 produtos de beleza” eu falei que não precisamos ter cem tons de vermelho ou comprar todos os lançamentos de batom, no entanto esse é um produto de beleza fácil e rápido de usar e que faz muita diferença na nossa imagem. Um batom nude pode “sumir” na sua boca e ainda assim dar um ar mais saudável mesmo se você não quiser parecer maquiada demais. Um vermelho clássico pode te deixar com um visual mais sofisticado mesmo que você não tenha pago mais de R$ 20 reais no batom. Os coloridões rosa, laranja e roxo ajudam a compor um visual mais moderno e alegre sem precisar gastar muito tempo se maquiando. Com opções em todas as faixas de preço vale escolher investir mais dinheiro nas cores clássicas que não vão sair da moda muito rápido.