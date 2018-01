Muitos atrizes e atores belos passaram pelo tapete vermelho do Oscar deste ano. Entre as mulheres as que mais chamaram a atenção foram aquelas que apostaram em penteados e maquiagens clássicos; olhos esfumados com sombra preta ou marrom e batom ou gloss nude. Vejam os nossos escolhidos.

[galeria id=9787]

Você acha que faltou alguém nessa lista?