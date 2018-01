A busca abusiva por uma alimentação saudável e a ansiedade por resultados rápidos em termo de emagrecimento estão se tornando cada vez mais comuns e já preocupam os nutrólogos e os nutricionistas. Os profissionais estão usando o nome ortorexia para designar os viciados nessa filosofia que prega uma alimentação baseada apenas em itens naturais, integrais, orgânicos e sem corantes, gordura trans, conservantes e, em alguns casos, isentos também de glúten e lactose. Essa obsessão pode levar a outros transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia, e a problemas psicológicos, como depressão, irritabilidade, insônia e afastamento da sociedade.

“É a nova doença da década, mas ainda não foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Ela tem tudo para ser enquadrada como uma doença, mas por ser algo muito recente e existir um limite muito tênue entre o que é normal e o que é patológico ainda não foi reconhecida”, explica a médica nutróloga, Liliane Oppermann.

'Especialista de plantão' Dar orientações sobre alimentação mesmo sem ter formação na área de nutrição.

Foto: Piotr Bizior/ Free Images

'Recusar até o bolo de aniversário' Não sair da "dieta" até mesmo em ocasiões especiais, como aniversários.

Foto: Divulgação

'Lupa no rótulo' Ler e analisar rótulos de alimentos compulsivamente.

Foto: Jason Antony/Free Images

'Condenar pessoas que não seguem as regras' Condenar as pessoas que não tem uma alimentação saudável. O ortoréxico torna-se incoveniente, pois passa a fazer comentários sobre o que as outras pessoas estão comendo.

Foto: Ry Young/ Free images

'A espera do alimento perfeito' Deixar de comer, mesmo quando está com fome, se não houver alimentos totalmente saudáveis.

Foto: Ratnesh Bhatt/ Free Images

'Foco exclusivo na alimentação' Pensar excessivamente sobre o conceito de alimentação saudável.

Foto: Troy Stoi/Free Images

'Algo ruim vai acontecer' Acreditar que vai adoecer ou se sentir indisposto se não comer itens extremamente saudáveis.

Foto: Finbarr O'Reilly/ Reuters

'Quais são os ingredientes?' Não se alimentar em locais em que não saiba detalhadamente como a refeição foi preparada.

Foto: Jaylopez/Free Images

'Happy hour? Estou fora!' Evitar ocasiões sociais como festas, encontros com amigos em restaurantes.

Foto: Divulgação

'Mil e uma regras' Criar regras muito complexas para alimentação. Comer apenas em itens naturais, integrais, orgânicos e sem corantes, gordura trans, conservantes e, em alguns casos, isentos também de glúten e lactose.

Foto: Piku/Free Images

De acordo com a nutróloga, o fator decisivo para se determinar que uma pessoa está passando pelo transtorno alimentar ortorexia é quando há algum sofrimento em nome da alimentação super correta. “A pessoa ortoréxica passa a viver em função de prevenir todos os problemas e alergia alimentares, mas, por exemplo, apenas quem tem a doença celíaca deve evitar o glúten.”

A restrição do cardápio dos ortoréxicos diminui significativamente a quantidade de vitaminas necessárias para uma dieta balanceada. “O extremismo leva à deficiência de ferro, zinco, vitamina B12 e cálcio no corpo. Em consequência desse radicalismo podem surgir doenças como a anemia, aumentar o risco de doenças imunológicas, hipertensão e outras”, afirma Liliane.

O tratamento da ortorexia deve ser feito com um psicólogo e com um nutrólogo ou endocrinologista.

Cuidados para não se tornar ortoréxico