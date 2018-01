Os fios ruivos foram uma das marcas de Vivienne Westwood durante muitos anos, mas recentemente a estilista apareceu com os cabelos brancos e muito curtos. Segundo a porta-voz da grife, Vivienne raspou a cabeça para chamar atenção para a causa ambiental das mudanças climáticas. Mas ela acrescentou: “e em segundo lugar, ela queria cortar os fios vermelhos por um tempo e mantê-los brancos para mostrar que ela está orgulhosa de sua idade”.

Vivienne juntou-se ao time de mulheres que assumem seus cabelos brancos com muito orgulho e – para o espanto de alguns – com bastante vaidade também. Sandra, Lucy, Elaine, Mariangela foram unânimes ao dizer que assumir os fios prateados não é desleixo. Elas se importam com a aparência sim, mas querem que o reflexo no espelho seja o mais parecido possível com a história de vida de cada uma.

Apesar de nenhuma delas se negarem a cuidar da beleza, a rotina de pintar os cabelos com tintas ou henna a cada 10 ou 15 dias é geralmente descrita como uma prisão pelas adeptas desse estilo. “Decidi assumir os fios brancos porque não aguentava mais me submeter à escravidão de ficar retocando a raiz dos cabelos a cada 15 dias”, explica Sandra Ortegosa, arquiteta e professora universitária.

Se manter a cabeleira sempre com a tintura em dia não é fácil, abandonar os tonalizantes também é uma tarefa dura. O período de transição até os fios completamente naturais exige muita paciência e persistência. “No começo foi um pouco difícil, já tinha feito umas 3 tentativas fracassadas. Decidi aproveitar o período de inverno pra deixar a raiz crescer e em setembro dei uma tosada no cabelo”, conta Sandra. Passar a tesoura na parte do cabelo que ainda está tingido é uma saída comum. Lucy Freitas, atriz e designer de joias, 62 anos, encontrou na própria tinta outro caminho para chegar aos cabelos brancos. “Eu usava tintura da cor chocolate e para não aparentar um aspecto ruim, fui subindo os tons atá ficar loira. Tudo isso para a raiz branca não contrastar com o restante do cabelo”.