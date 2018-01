A indústria de beleza oferece bons lançamentos todos os meses para as consumidoras, mas para a maioria das mulheres é impossível conhecer e testar todas essas novidades. Mesmo para o blog, é difícil conseguir falar de todos esses lançamentos, então a proposta é ter um post por mês falando sobre aquilo que foi testado. Conto com as leitoras e leitores para mandar sugestões de produtos, serviços e técnicas que tenham interesse de conhecer.

Vamos as novidades de fevereiro! Para mim, os destaques desse mês são produtos voltados para os cílios eolhos, mas também tem espaço para uma nova linha de esmaltes. Veja tudo na galeria abaixo.

[galeria id=9752]

Se você também experimentou esses produtos, conte para gente a sua opinião. Também espero as sugestões para os testes de março!