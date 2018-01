A MAC anunciou nesta terça-feira, 19, uma nova linha de cosméticos com batons, glosses, sombras e glitters inspirados nos bonecos ‘Trolls’, que surgiram em 1960 e foram febre durante os anos 1980 e 1990.

Os cosméticos coloridos e divertidos também chamam atenção por seus nomes criativos, como ‘Dance Off Pants Off’, ‘Sushi Kiss’, ‘Glitter Grunge’ e ‘Bubble Butt Magenta’.

A campanha está sendo divulgada nas redes com a hasthag #MACGoodLuckTrolls e o lançamento no site oficial da marca será em 28 de julho. Os produtos chegam às lojas em 4 de agosto, mas ainda não há confirmação se o Brasil receberá a novidade nesta data.

Neste ano, os ‘Trolls’ também ganharão um filme que está previsto para estrear nas telonas em novembro. Artistas como Gwen Stefani, James Corden, Justin Timberlake e Anna Kendrick darão voz aos personagens coloridos.

Do universo infantil para a nécessaire de maquiagem

A indústria de cosméticos já vem se aproveitando de contos de fadas para lançar linhas campeãs de vendas que apelam para o imaginário e memórias da infância. Fica fácil para os consumidores dessas coleções de maquiagem pensar como vão usar e combinar batons e sombras que trazem uma estética que remete a um filme ou desenho consagrado.

A própria MAC lançou em 2014 uma linha especial de maquiagem inspirada na protagonista do filme Malévola, interpretada por Angelina Jolie. A vilã do conto Bela Adormecida; Cruela, do 101 Dálmatas; e a Rainha Má, da história Branca de Neve e os Sete Anões, foram as personagens escolhidas para serem o tema da coleção ‘Villains’ da marca brasileira Vult.

Colaborou Murilo Busolin

