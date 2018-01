O Instituto de Pesquisa de Câncer do Reino Unido recebeu mais de R$ 7,6 milhões em doações após a viralização da hashtag #nomakeupselfie nas mídias sociais. A campanha, que começou na terça-feira à tarde, pede às mulheres para postar fotos de si mesmas sem maquiagem e divulgar os meios para fazer doações ao instituto.

O movimento parece ter começado quando a escritora Laura Lippman postou uma foto de seu rosto sem maquiagem em apoio da atriz Kim Novak , que foi criticada por sua aparência no Oscar. Depois disso, as mulheres começaram a fazer o mesmo e associaram a ideia à causa do câncer usando a hashtag #breastcancerawareness.

“É brilhante é levantar tanto dinheiro. É totalmente inesperado, porque não era algo planejado. O fato de que as pessoas têm escolhido doar para nós é maravilhoso”, disse um porta-voz do instituto ao jornal ‘Telegraph’.

As mulheres inspiraram os homens a criar a versão masculina da tendência: chamada de #manupandmakeup, nas fotos com essa hashtag os os homens passam maquiagem e postam a selfie pedindo doações para a instituições relacionadas ao câncer de próstata.

E você participaria de uma campanha parecida no Brasil?