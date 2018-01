Ver Galeria 4 4 imagens







Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fluvia Lacerda, modelo brasileira conhecida internacionalmente por trabalhos plus size, lança na próxima quinta-feira, 22, em São Paulo, sua própria coleção de lingerie. As peças que vão do tamanho 48 ao 56 e vão custar entre R$ 50 e R$ 120 foram produzidas em parceria com a grife Morisco Lingeries. A venda será exclusiva da Flaminga, em São Paulo, loja multimarcas especializada em numeração a partir do 44.

“Durante muitos anos eu tive dificuldade em encontrar lingeries lindas, confortáveis e que me servissem. Morar fora me trouxe várias experiências positivas e uma delas foi aprender a escolher minhas lingeries. Hoje, eu sei bem a importância e o poder de uma boa lingerie”, diz Fluvia Lacerda.

Os 21 itens da coleção ‘Fluvia Lacerda Lingerie’ dividem-se em duas linhas: a ‘comfy’, que reúne peças básicas e confortáveis, e a ‘glam’, que traz modelos sensuais trabalhados em rendas, tules e transparências.

Todo o desenvolvimento das lingeries foi pautado em um pesquisa da Flaminga com mais de 1.200 clientes e seguidoras da top model plus size. Esse levantamento mostrou que mais de 70% das mulheres sentem dificuldade em encontrar tamanho e modelos com bom caimento, confortáveis e bonitos. Outro dado apontou que 73% das mulheres ouvidas gostariam de usar lingeries diferentes das que possuem. As mulheres que vestem tamanhos grandes querem peças confortáveis (98%), Sexys (84%) e que aumentem seu poder e autoestima (80%).

“As peças são mais do que uma lingerie bonita e funcional. Essa é uma forma de retribuir todo amor e carinho que recebo das mulheres plus size brasileiras. Ter uma boa lingerie faz um bem… Inspira tantas sensações, instiga nossa imaginação, deixa a roupa mais bonita e aumenta a auto – estima”, afirma a modelo.

Gisele Bündchen é um fenômeno incomparável e não vamos discutir isso, no entanto é impossível não lembrar que a über model também tem uma marca de lingerie a ‘Gisele Bündchen Intimates’ e lançou recentemente uma coleção em homenagem aos seus 20 anos de carreira.