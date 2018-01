A nova garota propaganda da empresa de cosméticos Beauty & Pin-Ups está no time das modelos que viveram uma história de superação. Katie Meade, de 32 anos, tem Síndrome de Down, passou por duas cirurgias cardíacas e se tornou uma ginasta paralímpica vencedora de medalha de ouro. Agora, ela também alcançou a marca de primeira mulher com Down a estrelar uma campanha de beleza.

“Katie é destemida. Ela é nossa amiga, nossa luz e a única inspiração para este produto”, anunciou a marca Beauty & Pin-Ups. O rosto dela estampa a embalagem da máscara de reconstrução capilar ‘Fearless Hair Rescue’ (Resgate de cabelo sem medo, em tradução livre).

Katie também é embaixadora da Best Buddies, uma organização sem fins lucrativos que combate o isolamento social, físico e econômico de pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento. Foi por meio dessa frente de atuação que ela foi encontrada pela empresa norte americana de beleza.