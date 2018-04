Marina Ruy Barbosa anunciou neste sábado, 14, que em parceria com a marca brasileira Colcci está lançando sua primeira coleção de roupas chamada de Colcci por Marina Ruy Barbosa. As peças criadas pela atriz com inspiração em seu próprio estilo estarão à venda nas lojas e no site na próxima terça-feira, 17.

“Vocês já me conhecem e sabem que eu amo moda! E é com muito prazer que divido essa novidade com vocês”, escreveu no Instagram ao falar sobre o novo projeto.

A coleção de inverno traz peças como vestidos, blazer, short e casacos. Marina escolheu tecidos como veludo, jeans e tule. Bordados, transparência e renda são apostas que devem fazer sucesso entre os fashionistas.

Veja algumas peças: