Empresas de cosméticos decidiram se engajar em um movimento tão intimamente ligado ao público feminino: o ‘Outubro Rosa’, movimento que tem como objetivo promover a luta contra o câncer de mama.

A Joico, marca norte-americana de produtos de beleza, vai reverter 100% dos lucros obtidos com as vendas dos finalizadores de penteados Joimist Firm (R$152,67) e Joiwhip (R$ 136,79), lançados na cor rosa para essa campanha, para Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC). Nas redes sociais, a empresa está fomentando a discussão sobre a prevenção da câncer de mama usando a hashtag #BelezaPelaCura.

A companhia brasileira Mahogany destinará 1% das vendas dos produtos de seis linhas de rosas para o projeto ‘De bem com você – a beleza contra o câncer’, que é coordenado pelo Instituto ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Entre os itens que fazem parte da campanha estão o Sabonete English Rose (R$ 44) e o Hidratante Bulgarian Rose (R$ 45). Em 2013, a Mahogany vendeu 30 mil itens com a ação ‘Rosas de Outubro 2014’. O projeto que será beneficiado promove oficinas de automaquiagem para melhorar a autoestima de mulheres em tratamento oncológico.

As imagens da galeria abaixo foram feitas pelo fotógrafo e publicitário Hid Saib com o tema da campanha ‘Outubro Rosa’. “A ideia do trabalho é fazer as mulheres se sentirem mais livres, desinibidas com seus seios, se sentirem super à vontade e posar frente a câmera com as cores rosa. Como se o brilho fosse uma proteção e uma ajuda para a superação ao problema”, afirma Saib.

