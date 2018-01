A sexta-feira de Carnaval da maquiadora Renata Almeida terá muito brilho e trabalho. Ela será a responsável por uma equipe de 50 maquiadores de todo o Brasil que vão maquiar 450 integrantes da Rosas de Ouro, incluindo bateria, abre-alas e as crianças. A preparação começará às 14h quando um ônibus levará os profissionais da maquiagem para a quadra da escola e o prazo para terminar a caracterização dos carnavalescos é às 21h; a Rosas de Ouro é a segunda escola a desfilar no Anhembi, em São Paulo.

Apesar da correria pré-folia, a maquiadora separou um tempo em sua agenda para nos ensinar uma maquiagem para badalar em uma das noites de Carnaval. Leia as dicas e depois confira no vídeo o passo-a-passo com a Renata Almeida, que dá aula de maquiagem profissional e já foi professora da escola Catharine Hill.

Dicas da Renata:

– Para a maquiagem durar mais, limpe a pele antes da maquiagem com demaquilante e tônico e aplique o primer;

– Passe base também nas pálpebras para que a cor da sombra se mantenha fiel à do produto na embalagem;

– Faça os olhos primeiro e depois o restante da maquiagem.