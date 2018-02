Paolla Oliveira e Paloma Bernardi foram as musas do Bloco da Favorita, que ocorreu no sábado, 3, em São Paulo. Responsável pela beleza das atrizes, o consagrado maquiador Ale de Souza nos contou como preparou a maquiagem de cada uma delas. Veja a inspiração de make para os blocos de carnaval:

Paolla Oliveira

“Para a Paolla fiz uma pele bem iluminada, usando um truque fácil de copiar. Apliquei uma sombra cintilante em tom pérola nas têmporas, na base do nariz, no queixo e acima da curvinha central do lábio superior. Assim você ilumina de forma natural os principais pontos de luz do rosto”, explica o maquiador.

Paloma Bernardi

“O grande destaque da maquiagem da Paloma foram os lábios. Usei um tom de vermelho com um batom cintilante por cima, para dar efeito de volume, deixar os lábios maiores. Passei o batom de efeito transformador apenas no centro da boca”, conta Ale.

