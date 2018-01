O quente pôr do sol no verão ou as roupas com cores e estampas mais tropicais podem ser as principais inspirações para que os luminosos tons de laranja dominem as nossas unhas neste período do ano. A cor é uma ótima pedida se você quer fazer uma alegre e harmoniosa composição com a cartela de cores desse calor.

Além da cor, outro fator decisivo para estar em paz com a manicure no verão é a durabilidade. Afinal, o esmalte precisa sobreviver à piscina, mar, aplicação de cremes e protetores. (Isso listando só algumas agressões típicas dessa época, sem falar daqueles ‘desafios’ domésticos e outros que já fazem parte do cotidiano.)

Confira a seleção de laranjas quentes ou de tons pastel; todos de longa duração e hipoalergênicos:

Você gosta de fotografar suas unhas? Qual é a sua ‘pose’ preferida na hora de registrar o esmalte? Conte nos comentários ou poste uma foto no Instagram com a hashtag #LindezadeUnhas.