O Dia dos Namorados é no mês de junho, mas em maio as marcas já se apressaram para lançar perfumes e itens temáticos para poder estar entre as opções de presentes dos consumidores.

Para quem acredita na superstição “quando acaba o perfume, o amor”, eu tenho uma dica: basta guardar o frasco com o restinho da fragrância à sete chaves ou sempre presentear o namorado com novos perfumes, assim nenhum será usado até o final.