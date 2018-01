O mês de abril foi ao mesmo tempo longo e curto. Longo porque muita coisa aconteceu, tivemos a São Paulo Fashion Week e Hair Brasil . Curto, porque parece ter passado muito rápido. Entre muitas cores, formas, técnicas e produtos, uma tendência é clara: a palavra de ordem é se cuidar. Prevenir o envelhecimento, seja da pele e do cabelo, e não ficar só correndo atrás do prejuízo tentando apenas reparar ou disfarçar a falta de cuidado. Na galeria de lançamentos temos produtos que vão te ajudar nessa missão, na tarefa de encontrar o seu esmalte nude clássico e a lidar com os pincéis de maquiagem.

[galeria id=10834]