Uma jovem chamou bastante atenção após publicar no Twitter um antes e depois de um tratamento para acne. “Um caminho longo. Antes e depois. Confie no processo”, escreveu na rede social em 3 de fevereiro. O perfil @hildapazrobles recebeu muitas perguntas sobre o que usou para acabar com as espinhas e as cicatrizes. “Apenas chá verde com mel”, respondeu para uma das internautas e complementou dizendo que aplicava na pele e bebia a mistura.

Came a long way .. before and after ✨ trust the process 🤞🏼 pic.twitter.com/TlVPlCfl3F — HPR ✨ (@hildapazrobles) February 3, 2018

A dermatologista Larissa Viana analisou e caso confirmou que beber e aplicar chá verde e mel pode ajudar no tratamento de acne. “O mel é um esfoliante e anti-inflamatório natural. Ele possui frutose, glucose e ácido alfa hidroxi – combinação que promove uma renovação celular e desobstrui os poros. O chá verde também tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que reduzem a vermelhidão, protege a pele do sol, melhora a circulação sanguínea e a distribuição de nutrientes”, explica.

No entanto, a médica avalia que a adolescente do Twitter possui acne no grau 3 e 4; nesta situação apenas o chá verde e o mel não seriam suficientes para a cura. “Com a minha experiência, posso afirmar que não seria possível alcançar os resultados das fotos apenas com uma solução caseira. Seria necessário receitar medicamentos de via oral, como antibióticos.”

Conclusão: a combinação de chá verde e mel é eficaz no tratamento de espinhas, mas para casos mais graves é necessário procurar ajuda médica para ter bons resultados.

Dermatologista ensina como usar chá verde e mel para tratar acne

– A receita para fazer a máscara é: uma colher de sopa de chá verde e uma colher de sopa de mel; você pode adaptar a proporção até atingir a consistência que deseja;

– A máscara de chá verde e mel pode ser usada uma vez por semana em todo o rosto e depois pode ser aplicada mais vezes pontualmente nos locais mais afetados;

– A mistura deve ficar no rosto por 20 a 30 minutos;

– Beber chá verde com mel também ajuda na melhora da acne;

– A máscara deve ser combinada com uma rotina de cuidados com sabonete indicado para o seu tipo de pele;

– O chá verde frio pode ser aplicado diariamente no rosto como loção adstringente para limpar a pele, após o uso do sabonete;

– Dependendo da gravidade da acne, após a terceira semana da mistura pode-se perceber melhora na cicatrização;

– Em todos os casos, é importante fazer uma avaliação médica para saber a gravidade da acne e a causa – que pode ser um distúrbio hormonal ou o uso de algum cosmético ou filtro solar não adequado para o seu tipo de pele.

Leia mais:

Dermatologista explica a ordem correta para usar cremes faciais

Três procedimentos estéticos que ajudam a reduzir o uso de maquiagem

Acompanhe o blog Lindeza nas redes sociais:

Facebook

Instagram