Aqueles que acreditam em regras gostam de dizer que senhoras não podem usar batom vermelho. A grande atriz Jane Fonda, 77 anos, provou ontem no tapete vermelho do Festival de Cannes que o clássico batom vermelho fica bem em qualquer idade. Os lábios vermelhos da veterana de Hollywood seguiam a tonalidade do vestido e das joias. Na maquiagem da atriz norte-americana, também tinha delineado preto sutil e sombra clara perolada.

A diretora neozelandesa Jane Campion também mostrou que as regras foram feitas para serem quebradas. A presidente do júri do Festival de Cannes apareceu com cabelo longo, parte dos fios estavam castanhos, parte, brancos.

Outras beldades como Blake Lively e Nicole Kidman também marcaram presença no tapete de vermelho. Veja na galeria.

[galeria id=11009]

E você acha também acha que Jane Fonda provou que senhoras também podem usar batom vermelho?

