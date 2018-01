A Rosas de Ouro deve entrar na avenida do Anhembi por volta da meia-noite desta sexta-feira, mas 450 integrantes da escola de samba – incluindo bateria, abre-alas e as crianças – já estão sendo maquiados por uma equipe de 50 maquiadores de todo Brasil. Veja abaixo as imagens em primeira mão.

A equipe de profissionais que está fazendo a caracterização das pessoas que vão desfilar é comandada pela maquiadora Renata Almeida. Assista ao nosso vídeo em que Renata ensina uma maquiagem com olhos pretos e aplicação de brilho para você aproveitar uma balada de Carnaval. Renata dá aula de maquiagem profissional e já foi professora da escola Catharine Hill.