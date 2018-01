A beleza do desfile da estilista Catarina Oliveira na semana de moda de Lisboa, na última sexta-feira,7, seguiu a tendência em voga de prezar por uma maquiagem e cabelos mais naturais. No entanto, também mostrou uma maneira simples para arrumar os fios diferente mesmo em um dia de muita correria. As modelos usavam o cabelo preso em um coque bastante solto e com volume.



É quase um gesto automático para muitas mulheres prenderem os fios em um coque rente a cabeça em um ‘bad hair day’ ou em um apenas ‘bad day’ mesmo. Mas para quem tem os fios longos vale a pena tentar variar um pouco e fazer esse coque com um volume desconstruído.



Para quem gostou da ideia, aqui vão algumas dicas: prenda os fios em um coque alto como costuma fazer; deixe o elástico um pouco solto e com os dedos vá aumentando o espaço entre o cabelo e a cabeça; use grampos para cobrir o elástico com fios de cabelo e deixar o coque mais firme para que não despenque durante o dia; use pomada para deixar os fios fora do lugar, mas sem frizz. Vale deixar a ponta do cabelo fora do coque para construir uma imagem mais descolada.