A coleção de Julia Petit para a MAC está cada vez mais perto de estar à venda: os produtos chegam às lojas e ao e-commerce da marca em março. Desde outubro, quando a novidade foi anunciada, eu, as amantes de maquiagem e as fãs da blogueira e apresentadora estão ansiosas por mais notícias sobre a parceria. Hoje, a marca divulgou as fotos do making of da campanha; veja a galeria (para ver as fotos maiores clique na imagem):

Depois de três meses de expectativa, confesso que as imagens me surpreenderam. Eu, particularmente, esperava uma imagem mais semelhante à da criadora do site Petiscos. Tinha a esperança de ver a Julia – aquela que tem uma beleza vida real e ao mesmo tempo é deslumbrantes nos tutoriais – com maquiagens e cabelos que todas nós queremos copiar. Mas as fotos divulgadas trazem uma versão mais etérea das personagens de Tim Burton. Essa linha de maquiagem será vendida em 30 países; provavelmente, essa é a razão pela qual apresentou-se uma Petit mais desprendida da figura que conhecemos nas redes sociais.

Segundo a MAC, a coleção foi inspirada no clima tropical e traz a vitória régia – planta aquática que vive em um ambiente úmido e quente – como um dos ícones. “Além da beleza eu gostaria de ter uma coleção que resistisse ao nosso clima quente e úmido,” disse Julia Petit. Sobre os produtos, podemos esperar batons, sombras, gloss e blush de tons fortes e com muito brilho.

