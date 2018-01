O clima é de tensão e correria nos bastidores da SPFW uma hora antes do horário marcado para o último desfile da carreira de Gisele Bündchen. Além do stress, há tempo para aplausos e gritos eufóricos na sala ao lado do backstage da Colcci, onde o maquiador e cabeleireiro Henrique Martins recebe a imprensa para falar sobre a maquiagem que as modelos usarão e, claro, sobre o visual da über model. “Gisele está ótima e feliz por fazer este desfile último desfile no Brasil.”

As modelos entrarão na passarela da Colcci com olho com um delineado feito com lápis e levemente esfumado, o traço é estendido até o “v” da parte interna dos olhos; pele iluminada; blush cremoso e boca natural. “A beleza da Colcci é um olho rock’n’roll, punk, mas com um tom mais urbano e contemporâneo”, conta Martins. O cabelo proposto pelo cabeleireiro e maquiador Robert Estevão para o desfile é dividido na lateral e traz três tranças no alto da cabeça.

Henrique contou que o conceito da maquiagem que fez em Gisele é mesmo das demais modelos, mas com algumas alterações. “Lógico que a gente tem que adaptar coisas que, realmente, a deixem mais incrível. Mas ela está linda, com olho esfumado e o cabelo é uma surpresa para vocês.”