Gisele Bündchen anunciou hoje, 21, em seu Facebook uma nova campanha para a marca brasileira de joias Vivara. Nas imagens que divulgam os lançamentos para o Natal, a top model está com maquiagem e cabelos mais produzidos do que costuma usar, mesmo em fotos publicitárias. A combinação de delineador preto e volume no cabelo no alto da cabeça trouxe uma referência da década de 60 para o ensaio fotográfico. Uma Gisele com leves ares de Brigitte Bardot! Essa não é a primeira vez que a brasileira se apropria dos traços de beleza da atriz francesa; em maio de 2011, a capa da revista brasileira Elle trouxe o mesmo clima.

Quem quiser copiar a maquiagem das fotos de Gisele para a Vivara deve investir no batom cor de boca mate, cílios postiços, sombra levemente marrom, lápis branco na linha da água dos olhos, blush e complementar com o delineador preto e cabelo com volume no alto da cabeça. Seja você também uma Gisele Bardot!

Veja mais fotos do recente ensaio da über model:

