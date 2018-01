Está pensando em fazer uma tatuagem, mas tem medo de enjoar do desenho? Saiba que esse é o principal motivo que leva uma pessoa tatuada até um consultório para fazer uma remoção. Estudo da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP-SP) mostra que entre as principais razões alegadas para remover uma uma tatuagem é ter enjoado do desenho; seguido por dificuldade para conseguir emprego (36%) e retirar nome de ex-namorado (12%).

“Hoje é mais fácil fazer uma tatuagem. Existem mais estúdios à disposição e com condições de limpeza e segurança que tranquilizam o cliente. Mas a tatuagem continua sendo definitiva e, se feita de forma impulsiva, pode gerar algum tipo de arrependimento”, afirma o cirurgião plástico Dr. Fernando de Almeida Prado, Presidente da SBCP-SP e idealizador do levantamento.

Foram ouvidos 378 cirurgiões plásticos no estado de São Paulo. O levantamento revela que 37% dos cirurgiões já realizaram algum procedimento para remoção de tatuagens.

Veja o ranking com os dez principais motivos alegados para a remoção:

1. Enjoou da tatuagem (54%)

2. Empecilho para arrumar emprego (36%)

3. Retirar nome de ex-namorado (12%)

4. Mudança de Religião (5%)

5. Foi mal feita (4%)

6. Por sofrer preconceito social (4%)

7. Mudança de estilo de vida (1%)

8. Alergia ao pigmento (1%)

9. Acidente deixou desfigurada (1%)

10. Formou queloide (1%)