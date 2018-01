A rede de clínicas estéticas Pró-Corpo diz em sua página no Facebook que “oferece qualidade, bem–estar e autoestima à sua vida com os melhores tratamentos estéticos”, mas nas fotos das publicações da página e nos posts patrocinados fica difícil pensar em auto-estima ao se deparar com corpos “photoshopados”.

A Pró-Corpo, que possui unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, ao ser procurada, informou: “a suposta manipulação de imagens realizada pela Pró-Corpo Estética em seus materiais promocionais divulgados no Facebook, a empresa esclarece que utiliza apenas imagens compradas de bancos internacionais como Shutterstock e Bigstockphoto e que não realiza nenhum tipo de alteração nas imagens”.

