Com 950 marcas nacionais e internacionais de produtos de beleza, a feira Hair Brasil apresenta no Expo Center Norte, em São Paulo, inúmeros lançamentos e curiosidades do mercado de cosméticos. Esta terça-feira, 17, é o último dia do evento voltado ao profissionais do setor.

Três produtos da feira chamaram atenção nos quesitos novidade, utilidade e curiosidade. Confira:

Cílios postiço magnéticos: novidade animadora no mundo da maquiagem! Colocar cílios postiços é um dos principais desafios para quem se produz sozinha e este produto da marca Miss Frandy promete facilitar bastante a vida. O item elimina um dos principais problemas de colocar o cílios tradicionais: borrões com a cola líquida. A aplicação desse lançamento é bastante prática, basta aproximar as duas partes do cílios para elas se juntarem aos cílios naturais. Resultado: cílios mais alongados e volumosos na parte externa dos olhos, o famoso efeito ‘gatinho’. Preço: R$ 20

Chapinha para barba: essa prancha pequena entra na minha categoria curiosidade. A Malina Mini tem um centímetro de largura e foi desenvolvida para alisamento e finalização de barbas. As placas do acessório são feitas de titânio, o que deixa a produção dos fios mais resistentes à água e ao suor. Preço: R$ 299

Pincel de silicone para limpeza facial: destaque para a praticidade que esse produto traz ao dia a dia. Usado durante o banho com sabonete facial, o pincel da Miss Frandy ajuda a remover os resíduos mais pesados da maquiagem e cravos. Outra funcionalidade é usá-lo para fazer movimentos circulares no rosto e assim estimular a renovação celular. O acessório é feito de silicone e assim não acumula sujeira. Preço: R$ 10