Você já imaginou como seriam figuras da cultura pop tatuados? Cheyenne Randall, um artista de Seattle, Estados Unidos, já pensou nisso. Ele ‘tatua’ no Photoshop celebridades e personagens icônicos, como Walter White, de Breaking Bad, Einstein, o casal Kennedy, John Lennon, Audrey Hepburn e Marilyn Monroe. A realeza também ganhou tatuagens: as imagens de Diana, príncipe William e Kate Middleton também foram alteradas. Randall divulga seu trabalho no Instagram e Tumblr.

Você acha que com as tatuagens essas personalidades ficaram mais belas ou feias?

Para quem já tem tatuagem, nunca é demais relembrar alguns cuidados básicos para manter as suas ‘estampas’ bonitas: passar sempre protetor solar, mesmo em atividades cotidianas; hidratar a pele; e, em ocasiões especiais, vale fazer uma esfoliação para deixar as cores mais destacadas.